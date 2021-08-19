В Национальном аэропорту Минск с 19 августа будут делать ПЦР- тесты круглосуточно, но есть нюанс

В Национальном аэропорту Минск с 19 августа будут делать ПЦР- тесты круглосуточно
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Национальном аэропорту Минск с четверга, 19 августа, лаборатория будет делать ПЦР- тесты круглосуточно. Причина – высокий спрос. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Национального аэропорта Минск.
- Пройти ПЦР-исследование можно только при наличии билета на самолет, а также электронной записи. Она открывается на один день в 7 утра ежедневно. Техперерывы запланированы с 12 до 13 часов, 16 до 16.30 часов, 23.30 до 00.00 часов и с 03.00 до 05.00 часов, - написано в сообщении.
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