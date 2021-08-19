Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 августа 2021 года: 1 тыс. 355 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей

За сутки в Беларуси выявили 1 тыс. 355 новых случаев COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, по данным на 19 августа, за сутки в республике выявили 1 тыс. 355 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 1 тыс. 408 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 465 тыс. 210 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 459 тыс. 090 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – рассказали в Минздраве.

Кроме того, за минувшие сутки скончались 12 пациентов с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 3 тыс. 649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также за прошедшие 24 часа специалисты выполнено 20 тыс. 457 тестов. Всего в Беларуси проведено уже 7 млн 603 тыс. 034 теста.

Рассказали в Минздраве и о ходе вакцинации. Так, уже более 1,52 млн белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них свыше 1,24 млн человек прошли полный курс вакцинации.

Читайте также:

В Национальном аэропорту Минск с 19 августа будут делать ПЦР- тесты круглосуточно, но есть нюанс

Причина круглосуточного режима работы лаборатории, которая выполняет ПЦТ-тестирование – повышенный спрос (подробности).

Минздрав запретил платных посредников для записи на ПЦР-тесты

Новая норма, о которой сообщили в телеграм-канале ведомства, содержится в приказе №880 (подробности).

Названы самые странные места, где можно сделать прививку от COVID-19

Вакцинацию проводят на стадионах, ипподромах, общественных парковках, в музеях и супермаркетах (подробности).