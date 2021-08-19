Лукашенко – бизнесменам с политамбициями: «Если ты замазался, то тебя высветят, разденут до трусов и покажут, кто ты есть»

Лукашенко предупредил бизнесменов с политическими амбициями. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 19 августа, провел встречу с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и главой Комитета государственного контроля Василием Герасимовым. Он предупредил бизнесменов с политическими амбициями. Об этом сообщает пресс-служба президента.

- В последнее время, исходя из уроков прошлого, мы увидели, кто есть кто, и жестко и принципиально начали требовать уплаты налогов и нормального поведения просто бизнесменов. Я тут не имею ввиду, что бизнесмен – это человек бесправный и не имеет права на собственное мнение. Это не так. Но я подчеркивал всегда и, думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что бизнес и политика – это разные вещи, - сказал президент.

Он подчеркнул, что у бизнесмена не должно быть проблем с законом.

- И это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Идите, но для этого есть выборы – идите, боритесь, будьте неподкупными и поступайте так по жизни, чтобы не за что было тебя зацепить. Как одни тут был, с картинами и прочее. Наворовал миллионы долларов и на выборы пошел. Чего пошел? Понятно, надо же было все это прикрыть. Сейчас все видно это, все это воровство, - заявил Лукашенко.

Президент также предупредил, что если бизнесмен «замазался, то его высветят и разденут до трусов».

- Если ты где-то замазался там, и в политику идешь, еще и к власти рвешься, то тебя высветят, разденут до трусов и покажут, кто ты есть. Так всегда происходит. Поэтому нужно идти во власть с чистыми руками, - подытожил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко – о бизнесе: Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут.

Он заявил, что Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет. (подробности)

Лукашенко потребовал проконтролировать западные компании, которые ведут бизнес в Беларуси.

Такое поручение он дал правительству и Нацбанку. (подробности)

Лукашенко: "Настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть".

Президент поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса. (подробности)