Доллар подорожал: что происходит на валютном рынке Беларуси 19 августа

Курсы валют в Беларуси на 19 августа Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 19 августа, состоялись торги. Доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подорожал на 0,0123 и теперь стоит 2,5191 белорусского рубля

Евро подрос на 0,0053 и теперь стоит 2,944 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0124 и теперь стоит 3,3993 белорусского рубля.

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