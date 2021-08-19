Лукашенко заявил, что никто с бизнесменами счеты сводить не будет. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 августа, в четверг, провел встречу с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и главой Комитета государственного контроля Василием Герасимовым. Он заявил, что никто с бизнесменами счеты сводить не будет. Его слова приводит пресс-служба президента.

- Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними счеты сводить не будет. Да, кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то что-то неправильно понял. Надо объясниться с ними. Я даже готов на моем уровне это делать, если вам удастся найти соответствующую форму. Но тех, кто честно работал у нас, тех, кто хочет прийти работать к нам, мы должны принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Но нельзя допускать перегибов, - сказал Лукашенко.

Он добавил, что «нельзя обидеть людей, которые трудятся честно».

- Мы в последнее время очень принципиально, по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Я хотел бы вас попросить и предупредить (обращается к министру финансов и главе КГК – Ред.): мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, занимаются по закону бизнесом, предпринимательством. Когда-то я их сюда приглашал и обещал им, что все, о чем мы договоримся, на основании закона мы будем свято соблюдать, - заверил президент.

Александр Лукашенко также потребовал, чтобы ни один волос не упал с головы честных предпринимателей.

- Я хочу, чтобы понимали: ни одни волос с предпринимателя и бизнесмена, которые работает честно, не должен упасть. Мы ни в коем случае не должны превратить в моду – задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят пользу ему. Единственное: налоги надо платить и людей, работающих у тебя, не обижать, - подытожил Лукашенко.

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