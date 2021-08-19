В Беларуси ввели обязательную охрану некоторых объектов. Фото: БЕЛТА

Список объектов, которые должны обязательно находиться под охраной МВД, утвердили в Беларуси. Безопасность там будут обеспечивать сотрудники департамента охраны Министерства внутренних дел. Соответствующее постановление опубликовано 19 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Документ предписывает, что такая мера вводится на объектах деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производств с площадью более 500 кв. м., а также на объектах производства мебели из материалов на основе древесины с общей площадью производственных помещений, на которых перерабатывается древесина и (или) материалы из нее, более 500 кв. м.

Кроме того, такая охрана будет обязательна на объектах газоперекачивающего производства производственной мощностью более 50 млн. куб. метров в сутки, объектах нефтеперекачивающего производства производственной мощностью более 20 тыс. т в сутки, а также на объектах нефтеперерабатывающего производства производственной мощностью более 15 тыс. т в сутки и объектах производства химических волокон проектной мощностью более 400 т в сутки.

Решение выступило в силу 19 августа.