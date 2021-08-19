Фотофакт. Певец Александр Солодуха побывал на «белорусских Мальдивах»

Певец Александр Солодуха побывал на «белорусских Мальдивах». Фото: Facebook Facebook Александра Солодуха

Белорусский певец Александр Солодуха побывал на «белорусских Мальдивах». Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

Певец не указал в сообщении точную геолокацию. Можем лишь предположить, что Солодуха был в Гродненской области, так как именно там, около поселка Красносельский находятся заброшенные меловые карьеры.

Певец Александр Солодуха побывал на «белорусских Мальдивах». Фото: Facebook Александра Солодуха

Также Александр Солодуха выложил фото с супругой и дочерью и подписал ее «на отдыхе в родной стране».

Александр Солодуха с супругой и дочкой. Фото: Facebook Александра Солодуха

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