Нелегальные мигранты оказались заблокированы на границе: Польша и Беларусь их не пропускают

Пограничники Польши и Беларуси окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран. Фото: скриншот видео

Пограничники Польши и Беларуси окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран. Об этом сообщило Польское телевидение.

По данным источника, беженцы находятся рядом с населенным пунктом Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Они пробовали нелегально перебраться через границу.

Отмечается также, что иностранцы «находятся вблизи польской границы, но формально находятся на территории Беларуси».

Как сообщили в эфире телеканала, застрявших на границе нелегалов – несколько десятков. Их окружают пограничники.

«С польской стороны это пограничники, которых поддерживает польская армия, – сообщили в эфире, передает «РИА Новости».

Также телеканал показал кадры, где на нейтральной территории люди в гражданской одежде (мигранты) сидят у костра, рядом с ними – сотрудники белорусской пограничной службы.

«Между этими двумя кордонами находятся иностранцы, которые не могут пересечь границу легально. До этого не могут допустить пограничники на польской стороне, а пограничники на белорусской стороне не хотят допустить, чтобы мигранты возвратились в их страну, – сообщил телеканал. По неподтвержденной официально информации этого телеканала, группа мигрантов находится на границе уже несколько дней, а белорусская сторона разрешила вернуться на свою территорию женщинам и детям.

Тем временем Госпогранкомитет Беларуси заявил, что мигранты разбили стихийный лагерь, а также опубликовал кадры с границы. Отмечается, что иностранцы находятся напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы.

«18 августа т.н. польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь. Беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь. Также, в знак протеста, беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши», – сказано в сообщении на сайте ГПК.

Напомним, что ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в последний месяц. Польские пограничники заявили, что в августе этого года 1935 человек пытались незаконно пересечь границу. Погранслужба пресекла 1175 таких попыток, 760 иностранцев задержали и направили в закрытые центры содержания.