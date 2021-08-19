В Комитете госконтроля рассказали, сколько было возбуждено уголовных дел за зарплату в конвертах Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Комитете государственного контроля рассказали, что было возбуждено уже 21 уголовное дело по фактам выплат зарплат в конвертах. Об этом рассказал глава ведомства Василий Герасимов, передает БЕЛТА.

- С 19 июня 2021 года нами было возбуждено уже 21 уголовное дело. Если это переложить на количество граждан, которые получают зарплату, то, конечно, это будет маленький процент. Но стоит отметить, что есть вопиющие факты. К примеру, когда фирмы (100-150 человек) получали заработную плату в конвертах и суммы исчисляются миллионами рублей, - заявил Герасимов.

По его словам, подобных случаев со временем станет меньше.

- Многие фирмы уже отреагировали и повысили зарплату – показали тот заработок, который есть реально. И если раньше гражданин, который сообщал подобного рода факт, был обязан уплатить сам этот налог, то сейчас он не должен делать этого. Будет платить та фирма, которая платила ему зарплату, - сказал глава КГК.

Василий Герасимов отметил, что на сайте ведомства была создана специальная панель, при помощи которой можно сообщить о подобных фактах.

- Уже около 150 граждан обратились с информацией, что им выплачивают заработную плату в конверте, - отметил Герасимов.

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