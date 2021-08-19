Где дешевле помидоры, огурцы, картофель: вот как отличаются цены в Пинске и Минске

Стоимость почти всех сезонных овощей отличается в Минске и Пинске. Фото: pixabay

Стоимость почти всех сезонных овощей отличается в Минске и Пинске. В частности, жители столицы могут купить вдвое меньше продуктов, чем райцентра, за одинаковую сумму, сообщает «Медиа Полесье».

Так, пинские огурцы на прилавках минской Комаровки стоят дороже, чем на своей родине. Килограмм – два рубля, но в целом может варьироваться. Тем временем в Пинске килограмм огурцов можно купить за рубль (стоимость зависит от свежести и размера).

Похожая ситуация и с томатами. В райцентре стоимость начинается от 70 копеек, большинство продают по рублю. В Минске – от рубля и восьмидесяти копеек до двух.

Крупный картофель в Пинске стоит рубль за кило, в Минске – полтора. Фото: pixabay

Крупный картофель в Пинске стоит рубль за кило, в Минске – полтора. Цены на морковь и репчатый лук отличаются почти в два раза: в Пинске их продают до полутора рублей, в столице цена поднимается до двух с половиной рублей.

Тем временем кабачки в столице стоят от 50 копеек до рубля, в Минске – по полтора рубля. Стоимость перца на провинциальном рынке начинается от двух рублей за небольшие, два и пятьдесят копеек за овощи стандартного размера. В Минске – три рубля и пятьдесят копеек.

Значительная разница и в ценах на зелень. Пинские пенсионерки продают ее по 50 копеек за пучок, а минские – в два, а то и в три раза дороже. На прилавках зелень стоит от двух рублей, но выбор значительно лучше: и кинза, и тархун, и руккола.

Голубику из Брестской области на Комаровке можно купить за десять рублей за килограмм. В Пинске местную ягоду продают по 7 рублей.