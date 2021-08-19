В белорусских школах 1 сентября первый урок будет посвящен народному единству Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В белорусских школах 1 сентября первый урок будет посвящен народному единству. На Национальном образовательном портале были опубликованы примерные планы-конспекты первого урока в новом учебном году.

План-конспект для первой ступени общего среднего образования носит название «Единство белорусского народа – основа независимой страны», а для второй – «Сила страны в единстве народа».

В плане содержится информация о том, что урок должен максимально раскрыть сплоченность, солидарность и взаимопонимание белорусов, которые объединены общей историей, традициями, культурой, общим духом уважения и равенства.

В ходе урока ученикам первой ступени нужно будет осмыслить такие понятия как «народное единство», «национальная гордость», «национальное достоинство» и «малая родина». Учащимся нужно будет ответить на вопрос: «Чего от нас ждет наша Родина?».

В план урока также было включено стихотворение с сайта Министерства труда:

Мы все у нашей родины-земли Осознанное материнство, Все, как один, желанны мы! И ждет, как мать она, от нас единства.

С учениками будут обсуждать понятие народное единство, государственную символику. По ней предлагается провести викторину с вопросами о содержании символов флага и герба.

Учитель также должен будет рассказать о Конституции, упомянув о том, что чаще всего в ней употребляются следующие слова: закон, слово, гражданин, право, президент.

- Для проведения физкультминутки используются динамичные песни патриотического содержания, - написано в плане.

На второй ступени общего среднего образования учитель должен будет проинформировать учеников о том, что был подписан указ, который объявил 2021 год Годом народного единства.

Также предлагается обсудить понятие «народное единство» посредством трех тематических блоков, посвященных Великой Отечественной войне, новому празднику Дню народного единства и достижениям Беларуси. В качестве примера организации работы в плане предлагается просмотреть выступление Александра Лукашенко в Брестской крепости 22 июня этого года, киноплакаты марафона «Смотри и помни», видеоматериалы «Обелиски великого подвига».

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