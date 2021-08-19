В Минске выявили опасные детские аттракционы

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: БЕЛТА

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали, что в Минске были выявлены опасные детские аттракционы, в числе которых были и надувные. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Прокуратура Партизанского района Минска вместе с Минским городским управлением Госпромнадзора проверила соблюдение законодательства об обеспечении безопасности аттракционов и игрового надувного оборудования. Был выявлен ряд серьезных нарушений. Удалось установить, что техническое состояние указанного оборудования на некоторых объектах в районе создавало угрозу для жизни и здоровья детей, - написано в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что по результатам проверки удалось установить, что «отдельные швартовочные элементы не были натянуты, имели прогиб и слабину».

- Помимо этого, в некоторых местах отсутствовали ограждения и другие средства ограничения доступа к пунктам управления и энергообеспечения, а также элементам системы крепления, - отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве обратили внимание на то, что «аттракционы эксплуатировали граждане, не уполномоченные на это в установленном порядке, у которых не было средств звуковой и/или световой сигнализации, распознаваемой экипировки».

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