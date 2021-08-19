В МНС не ожидают проблем с уплатой транспортного налога Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Министерство по налогам и сборам Беларуси не видит проблем с уплатой введенного с 2021 года транспортного налога. Об этом заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, его слова приводит БелТА.

По словам Наливайко, гражданам, у которых есть на сайте МНС личные кабинеты, уже рассылается информация о транспортных средствах, которые состоят на учете. Остальным также начали приходить уведомления. Будут направлены извещения тем физическим лицам, у которых по состоянию на 1 июля есть транспортное средство. Им будет исчислен налог.

– Я не вижу каких-то проблем или предпосылок для того, чтобы эти проблемы были. Основное взаимодействие — с базой Госавтоинспекции — выстроено, осуществляется в автоматическом режиме. Проблем не должно быть, — сообщил Наливайко.

Он также отметил, что 2021 год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога, и есть особенности для отдельных налогоплательщиков.

Так, владельцы транспортных средств, не получившие до 1 января 2021 года разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, обязаны уплатить не позднее 15 декабря 2021 года аванс в размере одной базовой величины (29 рублей), а в 2022 году необходимо будет доплатить налог, исходя из использования автомобиля в 2021.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси на 5 - 15% подорожают билеты на поезда и электрички

В МАРТ объяснили, с чем связано подорожание (подробности)

«Белавиа» начнет летать на курорт в Иордании с 3 сентября

Рейсы будут выполняться в курортный город Акаба (подробности)