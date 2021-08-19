В Беларуси планируют выдавать льготные кредиты на все б/у электромобили. Фото: «Минск-новости»

В начале августа «БПС-Сбербанк» заявил, что планирует начать выдачу кредитов на специальных условиях для приобретения собираемых в Беларуси электромобилей. Сегодня стало известно, что выдавать «зеленые» кредиты намерены для приобретения любых подержанных электромобилей. Об этом пишет Onliner.

«БПС-Сбербанк» предлагает взять до 25 тысяч рублей на срок до 5 лет.

— «Зеленый» кредит можно взять на покупку электромобиля любой модели. Сумма кредита может доходить до 25 тысяч рублей — на 10 тысяч больше, чем при покупке обычного автомобиля. Процентная ставка — 17,5%. Это на 1,5 процентного пункта ниже, чем у кредитного продукта на покупку привычных авто с бензиновым и дизельным двигателем. Срок кредитования — 5 лет, – сообщили в банковском учреждении.

В банке отметили, что расширение рынка электротранспорта благоприятно скажется на экологии городов. Оказание поддержки в развитии рынка электрокаров связывают с ESG-повесткой, которая направлена на борьбу с изменением климатических условий. Считают, поддерживая «зеленые» проекты, внесут вклад в снижение углеродного следа. Кредиты со сниженной ставкой — часть такой поддержки.

Как сообщили в банке, для получения кредита на электромобиль не понадобится вносить залог, искать поручителей или предоставлять страховку КАСКО. Заявка рассматривается без справки о доходах и договора купли-продажи электромобиля.

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