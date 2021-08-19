В Беларуси сняты все ограничения на посещение лесов
Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Запреты и ограничения на посещение лесов сняты по всей стране, информация об этом размещена на сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси.
Ограничения и запреты на посещение лесных угодий вводились в связи с жаркой и сухой погодой – в лесах увеличивались риски возникновения пожаров. На минувшей неделе было запрещено посещать леса в 25 районах страны.
В настоящее время, с приходом дождей, пожароопасная обстановка в лесах стабилизировалась, поэтому запреты полностью сняты – вся территория страны, по данным Минлесхоза, находится в «зеленой» зоне.
Атмосферные фронты с осадками способствуют росту грибов – грибной сезон начался в Беларуси.
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