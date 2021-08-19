Сотрудники «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко вышли на свободу

Дочь Александра встречает Юлию Слуцкую. Фото: соцсети

Сотрудники «Пресс-клуба» – руководитель Юлия Слуцкая, ее сын, оператор Петр Слуцкий, директор Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко – вышли на свободу. Об этом сообщает Onliner.

Как рассказала порталу дочь Юлии Слуцкой Александра, ее мать вышла на свободу из СИЗО на Володарского 19 августа. Под стражей она находилась с декабря 2020 года. Вместе с Юлией Слуцкой на свободу вышли Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко – все они сотрудники «Пресс-клуба».

Таким образом, 19 августа на свободу вышли почти все задержанные сотрудники «Пресс-клуба». Они провели за решеткой по восемь месяцев. В тюрьме остается единственная фигурантка по делу «Пресс-клуба», бывшая журналистка БТ Ксения Луцкина.

Напомним, в декабре 2020 года четверых сотрудников «Пресс-клуба» задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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