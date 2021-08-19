Житель Бобруйска, которого искали пять месяцев, найден. Он жив

Как сообщал ранее поисково-спасательный отряд «Феникс», 32-летний житель Бобруйска Алексей Майстриков 24 марта 2021 года ушел в неизвестном направлении от ул. Ленина в Бобруйске (Могилевская область).

Добровольцы искали пропавшего мужчину пять месяцев. 19 августа стало известно, что мужчину нашли и он жив. Однако подробности о том, где и как его нашли, пока не сообщаются.

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