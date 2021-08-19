Минчанин стал фигурантом уголовного дела за комментарий в Telegram-чате

Сотрудниками милиции задержан 26-летний житель Минска, который в октябре 2020 года в деструктивном Telegram-чате разместил негативный комментарий в адрес бойца СОБР, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и признали подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу по факту публичного оскорбления представителя власти, – сообщили в МВД.

Там также отметили, что в настоящее время продолжается работа по выявлению тех, кто в интернете оставляет негативные комментарии в адрес представителей власти, госорганов и правоохранительных органов.

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