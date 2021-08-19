Россельхознадзор разрешил ввоз белорусских яблок с 20 августа

Россельхознадзор разрешил ввоз белорусских яблок. Фото: Pexels

Россельхознадзор снял запрет на импорт яблок из Брестской области и двух белорусских предприятий, таким образом поставки фруктов с 20 августа возможны со всей территории республики, информация об этом размещена на сайте ведомства.

– Россельхознадзор считает возможным разрешить с 20 августа 2021 года ввоз свежих яблок в Российскую Федерацию из Брестской области Республики Беларусь и с предприятий ООО «Райский сад» (Гродненская область), КФХ «Исида» (Минская область) под гарантии Инспекции, – сообщили в Россельхознадзоре.

Решение было принято по итогам переговоров Россельхознадзора с Главной госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, которые состоялись 18 августа.

Там подчеркивается, что временные ограничения были введены в связи с выявлением попыток ввоза яблок из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

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