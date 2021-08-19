Пенсионер из Минского района занимался распространением порнографии. Фото: Pexels

Сотрудникам отдела по противодействию торговле людьми Минского РУВД поступила информация в отношении неизвестного, зарегистрированного в социальной сети на одном из сайтов, распространяющего фотоизображения порнографического содержания. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Подозреваемым оказался 67-летний житель Минского района, который с 2014 года занимался распространением изображений порнографического характера.

– По месту его жительства были изъяты мобильный телефон и ноутбук, в которых находились файлы порнографического характера, а также переписка. По заключению культурологической экспертизы, изображения, распространенные мужчиной, относятся к материалам порнографического характера, – сообщили в МВД.

По словам подозреваемого, он выкладывал фотографии в открытом доступе в интернет, чтобы заинтересовать потенциальных единомышленников для дальнейшего интимного общения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.343 (изготовление или хранение с целью распространения порнографических материалов), ему грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.

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