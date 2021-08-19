Еще четыре Telegram-канала в Беларуси признают экстремистскими – по заявлению Генпрокуратуры

Здание Генеральной прокуратуры в Минске. Фото: БелТА

Генеральная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании экстремистскими еще четырех Telegram-каналов, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Органы прокуратуры изучили текст постов, размещенных в чатах и Telegram-каналах «Слуцкая мясорубка», «Мирный БГУИР Чат», «Пружаны гэта наш горад», «Пружаны/Пружана».

– Было установлено, что в данных информационных сообщениях содержались призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, совершению хулиганских действий, а также применению насилия в отношении представителей органов государственной власти. Кроме того, посты включали в себя информацию оскорбительного характера, которая, по мнению органов прокуратуры, разжигала социальную вражду и рознь, – сообщили в Генпрокуратуре.

На основании Закона РБ «О противодействии экстремизму» в суды были направлены заявления о признании этих Telegram-каналов и информацию в них экстремистскими.

Суды в полном объеме удовлетворили заявления Генеральной прокуратуры и допустили немедленное исполнение решений.

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