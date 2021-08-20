Мужчина в Ляховичском районе четыре часа просидел на дереве, чтобы спастись от недружелюбных диких кабанов

Мужчину загнали на дерево дикие кабаны, кабанов спугнули лоси, а из леса его пришлось вывозить на лодке. Фото: МЧС.

В Ляховичском районе грибнику пришлось испытать приключение, как из фильма о выживших.

Житель Барановичей, который 18 августа отправился за грибами в лес около деревни Коньки Ляховичского района, посреди зарослей кустарника встретил диких кабанов. Кабаны были настроены агрессивно, мужчине пришлось убегать от них в гущу леса. Там он забрался на дерево и просидел там несколько часов. Пытался дозвониться кому-либо, но мобильной связи не было.

Только через четыре часа кабаны ушли – их спугнули проходившие мимо лоси. Тогда мужчина слез с дерева и позвонил в службу спасения. Звонок поступил в 16.00.

-Мужчина сообщил, что самостоятельно выйти из леса не может, так как подвернул ногу, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Подъехать вплотную к лесу, где находился мужчина, было невозможно: с одной стороны там проходит железная дорога, а с другой течет река. Добираться до пострадавшего решили двумя группами – со стороны железной дороги и со стороны садоводческих товариществ. К спасателям присоединился и их коллега, у которого в тот день был выходной и он находился неподалеку. Он и отыскал пострадавшего, но в лесу уже начинало темнеть, и вывести мужчину с поврежденной ногой из леса было невозможно.

-Где-то надо было ползти по заросшим кустарникам, веткам, бурелому, а мужчина передвигался с трудом, - рассказали спасатели.

Тогда на помощь пришел дачник Виктор Татаринович и сын пострадавшего вместе с друзьями. Дачник предложил доплыть до пострадавшего мужчины по реке на надувной лодке и показал, где лучше спустить ее на воду. По реке мужчину и вывезли из леса.

-Пострадавший передан бригаде медиков, - сообщили в МЧС.

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