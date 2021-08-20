Ночью на МКАД «Мерседес» догнал «Опель», четверо в больнице

В ночь на 20 августа на МКАД столкнулись два автомобиля - оба ехали в одном направлении. Фото: ГАИ.

Авария, в которой пострадали четверо, произошла в ночь на 20 августа на МКАД. Это случилось около 01.05, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Автомобиль «Мерседес» за рулем которого был 41-летний мужчина, ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Байкальской к Партизанскому проспекту. Его автомобиль врезался в «Опель», который ехал в том же направлении. «Мерседес» от удара отбросило на металлическое ограждение.

В больнице с различными травмами оказались четверо – водитель «Мерседеса», а также водитель и двое пассажиров «Опеля».

Установлено, что водитель "Мерседеса" был пьян. В его крови было 0,92 промилле алкоголя.

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