Телефонные мошенники стали агрессивны: они заставляют белорусов погашать якобы взятые кредиты. Вот что сделали с двумя гродненцами

Сотрудник банка или милиционер звонит с иностранного номера и заставляет взять кредит? Не верьте - это аферист! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Милиция сообщает об агрессивной схеме, которую опробуют телефонные мошенники на белорусах. Аферисты обманули таким образом мужчину и женщину и Гродно и выманили у них крупные суммы. Причем молодому человеку за день до того уже звонили мошенники и не смогли его обмануть, но на сей раз уловка сработала. В УВД Гродненского облисполкома рассказали, как это было и что нового привнесли телефонные аферисты в привычную схему.

Мошенники уверяют жертву, что на ее имя уже оформлены кредиты, которые необходимо погашать. Чтобы погасить якобы «висящие» на жертве кредиты, ее заставляют… оформить кредит и перевести все деньги на карту. Параллельно аферисты выведывают данные банковской карты жертвы. Как только человек берет кредит и выводит деньги на карту, они оттуда исчезают.

В Гродно таким образом обманули 58-летнюю женщину и 26-летнего мужчину. Женщине аферист представился сотрудником милиции, молодому человеку – служащим подразделения безопасности банка. В обоих случаях звонки были с зарубежных номеров. У пенсионерки по этой схеме похитили чуть более 10 тысяч рублей, у мужчины- почти 23.

По фактам хищения денег возбуждены уголовные дела.

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