Лукашенко отменил нулевой налог для импортеров, который действовал с 2011 года: вот у кого пропадут льготы

Лукашенко отменил нулевой НДС для импортеров. Фото: president.gov.by

В пресс-службе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко проинформировали 19 августа об отмене нулевого НДС для уполномоченных импортеров.

Так сообщается, что Лукашенко подписан указ «Об отмене оснований для применения льготы». Данный документ отменяет действие указа, подписанного еще в 2011-ом году - «О стимулировании реализации товаров». Тогда в 2011-ом году указ, стимулирующий реализацию товаров, освобождал от уплаты НДС уполномоченных импортеров товаров, занимающихся экспортом в другие страны.

- В соответствии с указом №315 «Об отмене оснований для применения льготы» с 31 августа 2021 года утрачивает силу указ, предусматривавший освобождение от налога на добавленную стоимость ввозимых в Беларусь уполномоченными экономическими операторами товаров при условии их последующего экспорта названными лицами, - прокомментировали в пресс-службе.

Действовать новый указ начнет с 31 августа. Пока не сообщается, какой налог вместо «нулевого» будет у импортеров. Полный текст нового указа будет официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

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