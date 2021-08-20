МНС рассылает сообщения физлицам: вот о чем пришлют уведомления белорусам

МНС Беларуси начинает рассылать физлицам уведомления о необходимости уплаты транспортного налога.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Министр по налогам и сборам сообщил о том, что от ведомства физлица в Беларуси начали получать уведомления о необходимости уплаты транспортного налога, транслирует БелТА.
По словам Сергея Наливайко, для рассылки уведомлений владельцам авто в Беларуси МНС взаимодействует с базой ГАИ. Рассылки от Министерства по налогам и сборам уже должны были прийти к тем физлицам в Беларуси, у которых есть личные кабинеты плательщиков на сайте министерства и, конечно, есть ТС на учете.
- Извещения направят тем физическим лицам, у которых по состоянию на 1 июля есть транспортное средство. Им исчислят налог, - прокомментировал министр.
Сергей Наливакйо также уточнил, что в текущем году оплачивается «авансовый платеж в рамках одной базовой величины», то есть 29 белрублей на данный момент.
Напомним, в 2021-ом году белорусы-автовладельцы оплачивают авансовый платеж, а уже в 2022-ом году доплатят, исходя из использования ТС за прошедший год. Оплатить в Беларуси транспортный налог необходимо до 15 ноября 2021-го года на основании извещения, которое будут направлять налоговые органы до 1 сентября следующего года.
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