В Минске женщина бросила своего двухмесячного младенца в притоне, малыш провел там несколько дней

В Минске женщина оставила двухмесячного малыша в квартире, которая имеет репутацию притона. Фото: СТВ.

Дикую историю рассказал телеканал СТВ. 30-летняя женщина бросила своего двухмесячного ребенка в квартире, которая имеет репутацию притона. Благо, обитатели притона отнеслись к малышу с сочувствием и даже пытались заботиться о нем, как умели.

Тревогу забила знакомая горе-мамаши, которая несколько дней не могла с ней связаться и обратилась в милицию. Женщину нашли в одной из минских больниц – оказалось, что та попала в лечебное учреждение в состоянии наркотического опьянения. А вот ребенка при ней не оказалось.

Как выяснилось, женщина оставила младенца в Минске, в квартире знакомых. Малыша действительно обнаружили по адресу, который она назвала, но квартира оказалась притоном. Там уже давно было отключено за неуплату электричество, в холодильнике не было продуктов. Оставляя на попечение обитателей притона младенца, мать оставила вместе с ним и немного детского питания. Люди, находившиеся в притоне, заботились о ребенке, как умели – кормили его смесями, если он очень сильно плакал. В квартире с нехорошей репутацией двухмесячный малыш провел три дня.

Ребенка доставил в больницу, действиям матери дадут правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Витебске мужчина кухонным ножом изрезал жену и дочь, которой был один месяц

Женщина в реанимации, ребенок погиб. ПОДРОБНОСТИ.

В Гомеле мальчик решил сдать макулатуру, чтобы купить подарок маме. Вот почему к нему пришла милиция

Видео, на котором паренек вместе с друзьями копается в мусорных баках, попало в сеть. ПОДРОБНОСТИ.

Мужчина, который выбросил из окна четырехлетнего ребенка, получил два года «химии» и штраф

Житель Лунинца рассказывал, что не мог успокоить ребенка и выбросил его из окна. ПОДРОБНОСТИ.