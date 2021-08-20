Вот так фокус! Белорус-дальнобойщик поразил полицию в Польше: вот что было не так с его грузовиком

Полиция заметила, что с фурой что-то не так и остановила ее для проверки. Фото: bialystok.policja.gov.pl

В Белостоке (Польша) местная полиция остановила большегруз… без колеса, сообщает пресс-служба ведомства. За рулем фуры оказался житель Беларуси.

В полуприцепе, который полиция остановила для проверки, не было одного колеса. Причем оказалось, что и сам водитель знал об этом.

- 39-летний белорус перевозил 20 тонн древесины. Он сообщил, что в 30 километрах от Белостока у него вышло из строя колесо. Поврежденное колесо он демонтировал, но новое не установил и продолжил движение, - прокомментировали в польской полиции.

Белорус вез 20 тонн древесины без колеса в полуприцепе. Фото: bialystok.policja.gov.pl

Без одного колеса в полуприцепе дальнобойщик намеревался доехать до города Семятыче - около 97 километров.

В полиции сказали, что у фуры были и другие неисправности: износ тормозных колодок, заблокированный тормозной суппорт.

У водителя изъяли свидетельство о регистрации ТС и запретили ехать дальше.

Дальнобойщику запретили ехать дальше и дали штраф. Фото: bialystok.policja.gov.pl

Кроме того, белорусу выписали штраф, штраф получит и транспортная компания, владеющая фурой из-за ненадлежащего технического состояния.

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