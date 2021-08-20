На Брестчине сотрудники милиции уничтожили без малого 3,5 тонны конопли

В Брестской области милиция нашла три места, где растет конопля. Фото: УВД.

В Брестской области сразу в трех районах милиция уничтожала коноплю. Всего скосили без малого 3,5 тонны.

Недалеко от деревни Селище Пинского района конопля росла на территории в 2 100 квадратных метров. Сотрудники Пинского РОВД уничтожили почти 1,8 тонны. Еще полторы тонны конопли уничтожили в Столинском районе, она росла на пустыре площадью около 15 000 квадратных метров. В Березовском районе в лесу конопля выросла на пустыре площадью 2000 квадратных метров. Уничтожено 150 кг конопли.

Вся конопля была дикорастущей, признаков, что ее кто-то возделывал, не обнаружено.

Признаков того, что за коноплей кто-то ухаживал, не обнаружено, предположительно, она была дикорастущей.

В УВД Брестского облисполкома напомнили, что за посев и выращивание без цели сбыта запрещенных к возделыванию растений или грибов, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества, могут оштрафовать на сумму до 20 базовых величин (580 рублей) или вынести предупреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске женщина бросила своего двухмесячного младенца в притоне, малыш провел там несколько дней

Обитатели «нехорошей квартиры» пытались заботиться о ребенке, а мать попала в больницу с наркотическим опьянением. ПОДРОБНОСТИ.

Мужчина в Ляховичском районе четыре часа просидел на дереве, чтобы спастись от недружелюбных диких кабанов

На помощь он смог позвать только, когда кабанов спугнули лоси, а из леса его вывозили на лодке. ПОДРОБНОСТИ.

Пенсионер из Минского района занимался распространением порнографии

Ему грозит до 2 до 4 лет лишения свободы. ПОДРОБНОСТИ.