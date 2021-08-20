Ученые наконец узнали, как коронавирус «взламывает» клетки человека

На шипах коронавируса есть особый белок, который фактически "открывает" ворота клетки для заражения. Фото: pixabay.com

Американские ученые смогли описать механизм, помогающий коронавирусу «взламывать» клетки и инфицировать организм. Исследование опубликовано в издании Nature Chemistry, пишет ТАСС.

Так исследователи из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений смогли выяснить, что гликан N343 на белках-шипах коронавируса фактически открывает ворота клетки и инициирует передачу вируса.

Для того, чтобы установить это ученые провели множество опытов и сотни компьютерных симуляций.

На молекулярном уровне это выглядит следующим образом. «Шипы» коронавируса снабжены особой белковой структурой (рецептор-связывающим доменом - RBD - Прим.), который, в свою очередь, используется для связывания с рецептором ACE2 и проникновения в клетки человека. А гликан N343 при этом переводит RBD из закрытого положения в открытое - фактически открывая ворота клетки и инициируя передачу COVID-19.

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