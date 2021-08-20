В Госпогранкомитете Беларуси заявили о факте вытеснения польскими пограничниками на белорусскую территорию мигранта с инвалидностью

Мужчину с инвалидностью вытеснили на территорию Беларуси польские пограничники, сообщил Госпогранкомитет Беларуси. Фото: ГПК.

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о факте вытеснения польскими пограничниками на территорию Беларуси человека с инвалидностью. Это произошло 18 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

«На белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых граждан неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны», - говорится в сообщении.

Среди иностранцев был человек с явными признаками инвалидности, он выглядел изможденным и жаловался на недомогание. Мигранты рассказали белорусским пограничникам, что к польско-белорусской границе их доставили польские пограничники. Медики осмотрели мигранта с инвалидностью, который плохо себя чувствовал, и доставили его в больницу скорой медицинской помощи Гродно. Остальные мигранты отказались от помощи.

-Они заявили, что продолжат просить предоставления статуса беженца в странах Евросоюза, - сообщает Госпогранкомитет.

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