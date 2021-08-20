ЕС готовит дополнительные меры для борьбы с нелегальной миграцией с территории Беларуси

ЕС поддержал страны, которые пострадали от ситуации с нелегальной миграцией, им пообещали помощь со стороны Еврокомиссии. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Состоялась встреча глав МВД стран ЕС в рамках комплексного механизма реагирования на политический кризис в Шенгенской зоне. После этого было опубликовано совместное заявление, в котором сообщается о намерении Евросоюза расширить систему наблюдения на протяженности всей границы с Беларусью, а также о создании временных технических препятствий на госгранице.

Также все страны - члены ЕС выразили солидарность с Литвой, Польшей и Латвией, признав их усилия по предотвращению незаконной миграции и защите внешних границ Евросоюза.

- Текущая ситуация вызывает озабоченность и требует постоянной бдительности, а также безотлагательных и скоординированных действий для предотвращения дальнейших незаконных переходов (границы. - Прим.) мигрантами, - объясняется в заявлении.

В отношении Беларуси еврочиновники выразили осуждение «использования миграционного давления в политических целях».

Еще сообщается, что Еврокомиссия будет заниматься дальнейшими запросами от затронутых в ситуации государств - членов ЕС. Странам, пострадавшим от ситуации с мигрантами, будет оказана чрезвычайная помощь Европейской комиссии.

- Чтобы удовлетворить первые краткосрочные потребности в приеме и предоставлении убежища мигрантам, а также среднесрочной поддержке самих стран, - говорится в заключение.

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