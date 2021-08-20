В Клецком районе руку десятилетнего мальчика зажало железобетонными плитами

Спасатели помогли мальчику, рука которого застряла между железобетонными плитами. Фото: МЧС.

В Клецком районе спасатели помогли мальчику, рука которого застряла между железобетонными плитами. Это случилось 19 августа в агрогородке Яновичи. Сообщение в МЧС поступило в 16.19.

Оказалось, что десятилетний мальчик, который в Яновичах гостил у бабушки, решил поиграть на пустыре, где были складированы стройматериалы. По неосторожности ребенок засунул руку между железобетонными плитами, а вытащить ее уже не смог. Не смогли помочь ребенку и взрослые, которые прибежали на его крики.

Мальчик был у бабушки в гостях и решил поиграть на пустыре, где складированы строительные материалы. Фото: МЧС.

Сотрудники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента приподнял строительную конструкцию, и ребенок смог вытащить руку. Его отвезли в больницу, медики обследовали ребенка и оказали помощь. Госпитализация не понадобилась, в тот же день мальчика отпустили домой.

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