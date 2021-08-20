СМИ: в Беларуси налог для ИП увеличат до 18% и отменят единый налог

Для ипэшников в Беларуси могут отменить единый налог. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Минске с 17 августа приостановили регистрацию ИП.

Издание Office Life предположило, что приостановка регистрации новых ипэшников может быть связана с готовящимися «радикальными изменениями» в работе ИП в Беларуси. По данным источника ресурса, Минфин готовит изменения налогообложения индивидуальных предпринимателей. Еще, по заявлению СМИ, белорусские власти раздумывают над тем, чтобы резко сократить перечень видов деятельности для предпринимателей в Беларуси.

- Планируется, что по большинству видов деятельности предприниматели не смогут нанимать работников. А подоходный налог для ИП увеличат до 18 процентов. Также в коридорах говорят от отмене единого налога по большинству видов деятельности, - прокомментировал источник Office Life.

В бизнес-союзе ресурсу текущую ситуацию обозначали лаконично: «Чтобы не плодить ипэшников, их решено больше не регистрировать».

Мнение властей

Напомним, не так давно о деятельности индивидуальных предпринимателей в Беларуси высказывался на совещании с правительством президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Он потребовал от правительства порядка в деятельности ИП и самозанятых. Еще Лукашенко заявил, что предпринимательская деятельность не должна быть такой, как сейчас в Беларуси, возмутился количеством ИП в республике.

- У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок, - потребовал Лукашенко.

Ранее БелТА сообщала со ссылкой на налоговые органы, что в Беларуси на 1 июля 2021-го года насчитывается 272,9 тысячи индивидуальных предпринимателей.

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