Премьер Головченко назвал страны, на поддержку которых Беларусь рассчитывает в условиях санкций, и почему

Головченко рассказал, что Беларусь рассчитывает на поддержку ЕАЭС.

На Евразийском межправительственном совете в расширенном совете премьер-министр Беларуси заявил о необходимости государствам ЕАЭС укреплять сотрудничество, исходя из условий внешнего давления, транслирует БелТА.

Роман Головченко сказал, что сейчас страны сталкиваются со множеством вызовов и противоречий. Так, он пояснил, что с одной стороны «оживляется международная торговля и растет товарооборот внутри ЕАЭС», а с другой - усиливается внешнее давление. В складывающихся условиях, считает белорусский премьер, необходим поиск новых точек роста.

- Мы рассчитываем на партнеров по ЕАЭС, убеждены, что рынок союза может и должен функционировать как самодостаточный. Призываем тщательно отслеживать влияние мер экономического давления на экономики стран ЕАЭС, промышленную кооперацию, внутреннюю и внешнюю торговлю для снижения негативных последствий, - заметил он.

И добавил, что важно сохранять и укреплять сотрудничество в рамках ЕАЭС.

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