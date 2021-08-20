Отдых на зависть всему Инстаграму: модный блогер Наталья Фёдорова (instagram: natalliafedorova) рассказывает, как красиво провести отпуск в Греции

Блогер Наталья Фёдорова. Фото: instagram: natalliafedorova.

В этом году Греция — одна из главных туристических мекк в Европе. И пока другие популярные для отдыха страны — Франция, Италия, Испания, Швейцария и Австрия — закрыты для российского и белорусского туриста, именно в Греции можно полноценно провести отпуск — совсем как в допандемийные времена. Единственным напоминанием о коронавирусе станет масочный режим: он действует в общественных местах, транспорте и такси.

Самые популярные греческие направления — острова Миконос, Санторини и Родос. По прилету будьте готовы представить или отрицательный ПЦР-тест, или документ о вакцинации, или свидетельство о перенесенной болезни и наличии антител. Хорошая новость для граждан России и Беларуси: в Греции принимают туристов, привившихся «Спутником V».

Наталья Федорова (instagram: natalliafedorova) отправилась на один из красивейших островов — Родос. На своей странице в Instagram блогер показывает захватывающие дух пейзажи — лазурные воды, песчаную береговую линию и сероватые скалы, высеченные ветром и волнами. Образ жизни Натальи — это настоящая la dolce vita: апартаменты не ниже класса «люкс», личный бассейн и вид на море из окна, ужины на закате и наряды из последних коллекций. В Stories — больше информации: про климат и достопримечательности Греции, меню во время отпуска, рутину для поддержания себя в отличной форме.

До отдыха в Греции блогерка успела побывать в Швейцарии и Италии. Там она была с рабочим визитом — на показе новой коллекции одежды от Guess. Наталья — амбассадор бренда, и ни одна новая презентация не обходится без ее участия.