В Беларуси запретили продавать «Путину» и другие закуски к пиву

Белорусам этого нельзя. Фото: Госстандарт.

В Беларуси нашли опасные добавки в сушеных закусках к пиву. С 25 августа некоторые продукты исчезнут с полок магазинов, их запрещено ввозить в страну и продавать.

Так, запретили солено-сушеного кальмара «Хот-тейст» торговой марки «Путина». При его производстве использовали подсластитель сорбит (Е-420) и консервант сорбат калия (Е 202).

Изымают с прилавков «Палочки рыбные из щуки» «Тунец солено-сушеный» и «Кусочки кальмара солено-сушеные». В них нашли сорбиновую кислоту (Е 200). Это вещество в разумных дозах может быть даже полезно, по некоторым данным, оно усиливает иммунитет. В то же время человек с индивидуальной непереносимостью сорбиновой кислоты может столкнуться с затруднением дыхания или упасть в обморок, если съест продукты, где она содержится. Если в организм попадет много сорбиновой кислоты, это может вызвать аллергические высыпания на голове и руках, нанести вред печени и мозгу.

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