Вот когда в Беларуси можно не платить за учебники для школы: и речь не о многодетных или льготниках

Нужно ли платить за школьные учебники, если дома есть весь комплект печатный или все в электронном виде. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси есть возможность не платить за учебники для школы, сообщает Intex-press. Это издание выяснило благодаря читателю, который обратился в редакцию с вопросом: «Можно ли не платить за учебники для школы, если дома есть собственный комплект книг или их электронная версия?».

Вопрос журналисты переадресовали в учебно-методический кабинет города Барановичи.

Там сообщили, что ученик вправе пользоваться своими учебниками, если у него есть полный комплект. Однако если книги не все, то школьнику надо взять нужные учебники в библиотеке, а при этом заплатить за них - но все-таки как за целый комплект.

- Если комплект учебников не полный, то можно в принципе частично взять нужные учебники в библиотеке. Но тогда все равно придется заплатить, как за полный комплект, - прокомментировали методисты.

А вот насчет электронного варианта учебников методисты не смогли однозначно ответить, пояснив, что лучше получить консультацию в самой школе.

- Если весь комплект учебников собран в электронном виде, то пользоваться ими возможно при соблюдении санитарно-гигиенических норм: размер шрифта, яркость экрана и так далее. Но лучше по этому вопросу сразу проконсультироваться с завучем по учебной работе учреждения образования, - добавили в учебно-методическом кабинете Барановичей.

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