«Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять новый чартерный рейс в Египет. Рассказываем, куда именно Фото: Сергей ГАПОН

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять новый чартерный рейс в Египет. Копания будет летать в Марса-Алам.

- Еще один город в жарком Египте, где можно будет скрыться от наступающих холодов. С 18 сентября «Белавиа» начинает выполнять рейсы в курортный город Марса-Алам. Подробности необходимо уточнять у туристических операторов, - говорится в сообщении авиаперевозчика в Twitter.

Курортный город Марса-Алам находится на берегу Красного моря, на 270 километров южнее Хургады. Курорт интересен для путешественников своими коралловыми рифами. Это один из крупнейших дайвинг-центров на Красном море.

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