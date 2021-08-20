До +26°С, дожди и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 21 августа

Теплая, но дождливая с грозами погода ожидает белорусов в субботу, 21 августа. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Теплая, но дождливая с грозами погода ожидает белорусов в субботу, 21 августа. Об этом сообщили в Белгидромете.

На этот день объявлен желтый уровень опасности.

В целом в субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в некоторых районах сгустится слабый туман. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах его порывы могут достигать 14 м/с.

Столбики термометров ночью поднимутся до отметки в +9°С… +14°С, по западу Беларуси –до +16°С. Днем потеплеет до плюс +20°С… +26°С.

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В начале следующей недели южная часть Беларуси будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта с юго-запада Европы (подробности).