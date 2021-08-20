Путин не первый раз поздравляет белоруску с днем рождения. И вот почему

Ветеран труда отметила 100-летний юбилей. Фото:belregion.ru

По традиции, начиная с 2012 года, президент России Владимир Путин поздравляет с юбилейными датами рождения (начиная с 90 лет) российских ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Они получают открытку и подарок (чаще всего сервиз с гербом на блюдцах и чашках).

Жительнице Белгородского района Татьяне Гавриловне Горлачёвой 19 августа исполнилось 100 лет и поздравления от Владимира Путина она получила уже во второй раз. Первый – на 95-летие.

Пресс-служба администрации Белгородского района сообщает, что Татьяна Гавриловна живёт в посёлке Майский вместе со своей дочерью.

А родилась юбилярша в деревне Прудок Могилёвской области. В 1940 году окончила техникум в городе Климовичи по специальности зоотехник. В 1947 году переехала в Казахстан. Там устроилась в областное управление сельского хозяйства, где проработала до пенсии. Ей присвоено почётное звание «Ветеран труда».