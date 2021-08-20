Вот это да: мама, папа и дочь из Новополоцка стали первокурсниками университета культуры и искусств

Семья из Новополоцка теперь первокурсники университета культуры и искусств. Фото: БГУКИ

Александр и Екатерина Раньшевы, а также их старшая дочь Дарья стали студентами 1-го курса Белорусского Государственного университета культуры и искусств. Они успешно сдали вступительные испытания по дисциплине «Творчество». Информация об этом была опубликована на сайте БГУКИ.

- Супруги будут обучаться на факультете заочного обучения по специальности «Народное творчество (Народные ремесла)», а их дочь – на факультете культурологии и социально-культурной деятельности по специальности «Социально-культурная деятельность», - написано в сообщении.

В университете также отметили, что ректор БГУКИ Наталья Карачевская лично поздравила всех членов творческой семьи с поступлением и пожелала успехов.

- Александр и Екатерина в 2000 году окончили Витебское училище искусств по специальности «Живопись» и начали заниматься педагогической деятельностью. На протяжении 15 лет супруги занимаются дизайном мебели и интерьера, работая на предприятии «Мастак-Сервис» в Новополоцке. В свое свободное время Екатерина выполняет роспись одежды, а также ведет блог в соцсетях, - написано в сообщении университета.

В БГУКИ добавили, что супругам, по разным причинам, ранее никак не удавалось получить высшее образование, но это было их мечтой.

- В 2020 году старшая дочь Дарья стала готовиться к поступлению в вуз. Александр и Екатерина вместе с ней посетили «День открытых дверей в БГУКи, где и узнали о кафедре народного декоративно-прикладного искусства, а Дарья предложила им попробовать поступать в университет вместе и осуществить свою давнюю мечту, - рассказали в БГУКИ.

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