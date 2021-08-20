Вакантными остались 490 мест: объявлены результаты допнабора в белорусские вузы

Дополнительный набор завершился в белорусских вузах. Напомним, что в этом году он составлял 900 мест Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дополнительный набор завершился в белорусских вузах. Напомним, что в этом году он составлял 900 мест, однако в итоге остались вакантными 490. Такие данные обнародовала консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования министерства образования Беларуси Ремма Герловская.

«Во время допнабора пришли абитуриенты мотивированные, и даже баллы допнабора иногда превышали основной набор. Незаполненными остались места на сельскохозяйственных специальностях и некоторые технические, – уточнила специалист, ее слова приводит Telegram-канал Smartpress.

Что касается данных по конкретным вузам, то в БГПУ, по словам представителя университета, вакантными остались четыре места. В Военной академии также остались свободные места, добавила Герловская.

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