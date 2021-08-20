Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 августа 2021 года: 10 смертей за сутки и рост числа новых случаев COVID-19

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси от Минздрава Фото: Иван МАКЕЕВ

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 20 августа. За сутки было выявлено 1738 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 466 948 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1723 человека.

Всего в Беларуси на 20 августа коронавирусной инфекцией переболели уже 460 813 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 659 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 623 тысячи 360. За последние сутки провели 20 326 тестов.

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