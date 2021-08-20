«Нам казалось: ну все – победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного»: Лукашенко наградил силовиков из различных ведомств

Лукашенко наградил силовиков из различных ведомств. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа вручил государственные награды представителям силовых ведомств. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Церемония прошла на базе одного из объектов КГБ. Всего награждены 28 человек. Это представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета Безопасности и Госпогранкомитета.

– Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса, – сказал Лукашенко.

По его словам, после событий прошлого года силовики провели «тонкую и аккуратную работу».

– Как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа, – добавил он.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что «за годы независимости мы привыкли к тому, что живем в спокойной красивой и обустроенной стране, что белорусы могут трудиться под мирным небом».

– При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все – победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного, – считает Лукашенко.

Тем временем Telegram-канал «Пул первого» отметил, что работа тех, кто получил награды, несовместима с публичностью, потому что «они защищают нас, не претендуя на славу».

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