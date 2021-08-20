Редактора сайта «Виртуальный Брест» оштрафовали на 290 рублей за распространение экстремистских материалов. Фото: Андрей Рыбачук

Редактора сайта «Виртуальный Брест» Андрея Кухарчика оштрафовали на 10 базовых величин - 290 рублей за распространение экстремистских материалов. Данное решение было принято в четверг, 19 августа, в суде Московского района Бреста. Информация об этом была размещена на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

В июне 2020 года суд по заявлению ГУБОПиК признал публикацию сайта «Виртуальный Брест» экстремистским материалом по причине фотографии местного жителя Владимира Гундаря в рубашке с орнаментом. Через некоторое время в отношении Кухарчика был составлен протокол по части 2 статьи 19.11 КоАП – Распространение информационной продукции, которая была включена в республиканский список экстремистских материалов.

Протокол несколько раз возвращали на доработку, а 19 августа в суде было принято решение о штрафе. Также суд постановил конфисковать компьютерную технику, при помощи которой было совершено правонарушение. Кухарчик пояснил, что технику забрали после обыска в июле и до сих пор не вернули.

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