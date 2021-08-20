«Вот так вот могло быть с нами»: Лукашенко прокомментировал ситуацию в Афганистане

События в Афганистане показали «истинную сущность так называемой западной демократии», считает Лукашенко. Фото: president.gov.by

События в Афганистане показали «истинную сущность так называемой западной демократии». Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа, выступая на церемонии вручения государственных наград силовикам. Об этом сообщили в его пресс-службе.

– Видите, как они продемонстрировали нам сущность своей демократии. Ну не важно, что там на взлетно-посадочную полосу в этот люк, в который при взлете шасси закрываются (люди набились. - прим)… Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются... Это неважно, это – другое, это так называемая демократия. Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул оттуда, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ, – считает Лукашенко.

Он также заявил, что «мотив предпринимавшихся в отношении Беларуси действий понятен и древний как мир».

«Материальный интерес – поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Они об этом не думают», – сказал он.

Лукашенко добавил, что считает Беларусь ключом ко всему постсоветскому пространству.

– Те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимает, что Беларусь – ключ ко всему постсоветскому пространству, – заявил он, добавив, что точно так же, как и страны Центральной Азии – Таджикистан, Узбекистан и отчасти Туркменистан – сейчас стали очень важны для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане.

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