Дочь основательницы «Пресс-клуба» трогательно описала свое первое утро с мамой и братом. Фото: со страницы Facebook Александры Слуцкой

Дочка основательницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой Александра в пятницу, 20 августа, трогательно описала на своей странице в Facebook свое первое утро с мамой и братом.

- Сегодня я проснулась в шесть утра. С маминым тюремным графиком, по крайней мере с ранним подъемом, я синхронизировалась уже давно. Минуту я полежала с закрытыми глазами в ожидании, пока мне на голову привычно обрушиться тяжеленный мешок с болью и ужасом, но так ничего не произошло, а потом я все вспомнила – вчерашний вечер, поцелуи и счастье, - пишет Александра.

Она добавила, что сразу же побежала к маме и залезла к ней под одеяло, как в детстве.

- Я была снова маленькой девочкой в маминых объятиях. Обнимала маму, гладила и нюхала. Весь ужас отступил. И это не сон – мама рядом, - пишет Александра.

Девушка написала, что не может насмотреться на своих любимых людей и жарит для них самые вкусные сырники.

- Каждую минуту я дотрагиваюсь то до мамы, то до брата, чтобы убедиться, что они здесь, и они настоящие. Сегодня было самое лучшее утро в мире. И я его заслужила, - рассказывает Александра.

Дочь основательницы «Пресс-клуба» трогательно описала свое первое утро с мамой и братом. Фото: со страницы Facebook Александры Слуцкой

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