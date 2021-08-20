Польские пограничники спасли 12 мигрантов, которые застряли в болотистой местности. В чих числе были дети

Польские пограничники спасли 12 мигрантов, которые застряли в болотистой местности. Фото: www.strazgraniczna.pl

Польские пограничники спасли 12 мигрантов, застрявших в районе реки Нарев, когда они пытались нелегально пересечь белорусско-польскую границу. Информация об этом была опубликована на сайте пограничной службы Польши.

- Когда мигранты обнаружили, что не могут выбраться самостоятельно из болотистой местности, они сразу же позвонили спасателям. Так как до них невозможно было добраться по земле, то был задействован самолет пограничников. Вертолет смог оставить с мигрантами одного пограничника, который далее координировал действия. С другого берега реки к мигрантам добрались при помощи лестниц пограничники и военные, - написано в сообщении.

Польские пограничники спасли 12 мигрантов, которые застряли в болотистой местности. Фото: www.strazgraniczna.pl

В пограничной службе Польши уточнили, что среди 12 человек, было трое детей в возрасте года, 14 и 16 лет.

- Мигрантов переправили на лодке. Двое из них нуждались в медпомощи, а одного транспортировали на носилках. Еще два человека были госпитализированы. Остальных разместили на пограничном посту. По предварительной информации, 11 мигрантов являются гражданами Ирака, один – гражданин Египта, - говорится в сообщении.

Польские пограничники спасли 12 мигрантов, которые застряли в болотистой местности. Фото: www.strazgraniczna.pl

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