Проблемы с доступом к российским сайтам возникли в Беларуси: в «Белтелекоме» прокомментировали ситуацию

Затруднения в работе российских сайтов возникли в Беларуси. Фото: pixabay

Трудности с доступом к российским интернет-ресурсам возникли 20 августа у белорусских пользователей. Ситуацию прояснили на предприятии «Белтелком».

Как отмечается на сайте компании, причина – повреждение кабеля на территории Беларуси.

«В связи с повреждением кабеля на территории Республики Беларусь, возможны затруднения с доступом в сеть Интернет к ресурсам «российского» сегмента», – говорится в сообщении.

Компания приносит извинения за причиненные неудобства.

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